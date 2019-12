Il pm di Brescia, Maria Cristina Bonomo, ha chiesto la condanna all'ergastolo per A.E.B., il marito di Souad Alloui, 28enne marocchina scomparsa nella notte tra il 3 e 4 giugno del 2018. Per la procura, la donna sarebbe stata uccisa nel suo appartamento di Brescia, in via Milano. Poi sarebbe stata messa in un sacco e infine occultata in un luogo dove non è mai stata trovata.

La ricostruzione dei fatti del magistrato

Il magistrato ha dichiarato in aula che l’uomo "aveva pianificato tutto e quella notte è passato all'azione. Il delitto si è consumato nel piccolo appartamento dove viveva Souad, che è stata strangolata alla presenza dei bambini. Le telecamere che hanno ripreso l'uomo dimostrano che si è cambiato gli abiti durante la notte e in auto aveva tutto il necessario. Dal cappello per camuffarsi, alla tuta e al sacco dove ha messo il corpo senza vita della moglie. Le sporgenze del borsone fanno capire la sagoma delle ginocchia della vittima".