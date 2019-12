Apre a Milano Il Sogno del Natale, parco a tema all'Ippodromo San Siro

Il Sogno del Natale, il parco tematico di 30mila metri quadrati allestito a Milano (FOTO), ha aperto oggi all'Ippodromo Snai San Siro di Milano, dove resterà aperto fino al 6 gennaio. Tra le attrazioni del villaggio, il più grande in Italia secondo gli organizzatori, ci sono La Grande Fabbrica dei Giocattoli, la Casa degli Elfi, lo Studio di Babbo Natale e il Ricovero delle Renne, in cui viene custodita la Grande Slitta di Babbo Natale.

Il villaggio di Natale

Per tutto il periodo di apertura del villaggio attori e ballerini professionisti interpretano Elfi e creature fantastiche, raccontando aneddoti e introducendo i visitatori ai vari percorsi del parco, dal Mondo della Letterina, con tanto di Ufficio Postale, al Borgo degli Elfi, mercatino in stile nordico dove dedicarsi ai regali natalizi. C'è anche un grande albero di Natale, decorato con oltre 12.000 luci intelligenti di Twinkly, una treccia di led di ultima generazione controllabile da smartphone tramite il Wi-Fi integrato, con un consumo energetico inferiore a quello di un phon. La start up dà luce anche al "giardino incantato", con più di 20 alberi di Natale con giochi di luci sincronizzati.

Il villaggio Il Sogno del Natale

Gli orari

Il villaggio si può visitare dal lunedì al giovedì, dalle 14 alle 21. Venerdì, sabato e prefestivi l'orario va dalle 10 alle 23. La domenica il villaggio è aperto dalle 10 alle 21. Il 24 dicembre l'apertura sarà dalle 10 alle 18 mentre il giorno di Natale dalle 16 alle 22. Per Santo Stefano, il 26 dicembre, è possibile entrare dalle 10 alle 21.

I prezzi

Dal lunedì al venerdì il costo del biglietto è di 13 euro, 10 per i bambini da 1 a 12 anni e per gli over 65. Sabato e domenica e dal 31 dicembre al 6 gennaio il costo sale a 16 euro, ridotto a 13 solo per i bimbi. I bambini da 0 a 12 mesi entrano gratis.