Meteo a Milano: le previsioni di oggi 5 dicembre

La situazione meteo in città

A Milano cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 9°C, la minima di 1°C, lo zero termico si attesterà a 3000m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Lombardia

Persistono condizioni di tempo stabile e anticiclonico sulla nostra regione, mentre un'area di bassa pressione interessa il Centro-Sud. Ben soleggiato su Alpi e Prealpi, qualche nuvola possibile sulle aree pianeggianti. Temperature in lieve rialzo, specie in montagna. Gelate mattutine.

La situazione meteo a Bergamo

A Bergamo cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 9°C, la minima di 0°C, lo zero termico si attesterà a 3000m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile.

La situazione meteo a Brescia

A Brescia cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 9°C, la minima di -1°C, lo zero termico si attesterà a 3000m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile.

La qualità dell’aria in Lombardia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è bassa, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 46,5 µg/m³.