La situazione meteo in città

A Milano sabato giornata soleggiata, salvo nebbie o nubi basse dalla sera, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 10°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 2200m. Domenica cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione pomeridiana con rovesci anche a carattere temporalesco, sono previsti 30mm di pioggia. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Lombardia

Sabato tempo stabile e soleggiato sui settori montuosi e pedemontani mentre le zone di pianura sono interessate da banchi nebbiosi, anche persistenti sulle zone più meridionali, con clima più freddo e umido. Domenica una nuova perturbazione atlantica determina un peggioramento del tempo al Nord e in Lombardia con piogge e qualche rovescio in transito.

La situazione meteo a Sondrio

A Sondrio sabato cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di 0°C, lo zero termico si attesterà a 1950m. Domenica cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione dalla sera con rovesci anche a carattere temporalesco, sono previsti 28mm di pioggia.

La situazione meteo a Mantova

A Mantova sabato nubi basse e banchi di nebbia in parziale sollevamento diurno, molto nuvoloso in serata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 9°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 2200m. Domenica cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera giornata, sono previsti 16mm di pioggia.

La qualità dell’aria in Lombardia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso

pari a 18,5 µg/m³.