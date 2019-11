Un operaio di 56 anni è morto in un incidente stradale avvenuto stamattina vicino alla Raffineria dell'Eni a Ferrera Erbognone, in provincia di Pavia, in Lomellina. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo della sua auto che poi è uscita di strada e si è ribaltata finendo in un fosso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Pavia e Garlasco, che hanno estratto l'uomo dall'abitacolo, e i medici del 118. I tentativi di soccorrere l'uomo sono risultati vani a causa delle gravissime ferite riportate. La polizia stradale ha avviato gli accertamenti per ricostruire con esattezza la dinamica dell'incidente.