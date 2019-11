Milano, sequestro di oltre due quintali di granchi in 4 negozi

I carabinieri forestali di Milano hanno sequestrato all’interno del capoluogo lombardo oltre due quintali di granchi cinesi vivi in quattro negozi. I titolari dei rispettivi locali sono stati denunciati. Una pescheria è stata chiusa per le gravi violazioni riscontrate dai veterinari della sezione milanese di Ats. Per quella particolare specie di crostaceo, considerata potenzialmente nociva per gli ecosistemi con cui entrano in contatto, sono vietate la detenzione e la commercializzazione.

I controlli

Grazie ai controlli effettuati dalle forze dell’ordine, insieme con i veterinari di Ats Milano, sono stati scoperti 230 chilogrammi di granchi cinesi vivi. Sono inoltre state riscontrate violazioni delle normative di igiene e sicurezza alimentare, oltre che un cattivo stato di conservazione, circa il pescato surgelato, anch’esso posto sotto sequestro.