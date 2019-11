Maltempo, la piena del Po è passata senza far danni nel Mantovano

È passata nella tarda serata di ieri e senza fare danni la piena del Po nel Mantovano. Gli argini maestri hanno infatti tenuto e sono pochi gli allagamenti registrati. A Borgoforte, il fiume ha raggiunto gli 8,60 metri sopra lo zero idrometrico, dieci centimetri in meno del previsto, mentre sono stati chiusi i ponti di Viadana, Dosolo e San Benedetto Po. Tra ieri e martedì, la Protezione civile e la prefettura hanno emanato, in via precauzionale, complessivamente 146 ordini di evacuazione.

Oggi, la piena del Po è prevista in transito a Sermide, ultimo tratto del Mantovano e, quindi, della Lombardia, prima di imboccature il tratto finale in Veneto. (LE PREVISIONI DEL 28 NOVEMBRE) Maltempo, il Po cala lentamente: resta l'allerta nel Cremonese