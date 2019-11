Maltempo in Valtellina, pioggia a valle e neve in quota

Il maltempo torna a perversare su Valtellina e Valchiavenna. Temperature in calo di circa sei gradi rispetto a ieri e pioggia battente sul fondovalle, mentre alle quote superiori ai 1600 metri forti nevicate. Le località maggiormente interessate da fitte nevicate sono, al momento, Livigno, Madesimo e Valfurva. In quest'ultima, dopo diversi mesi di disagi per la chiusura della provinciale che da Bormio (Sondrio) conduce al passo del Gavia, si sta facendo di tutto per mantenere la transitabilità della strada appena riaperta, dopo la lunga interruzione per la frana del Ruinon. I principali passi alpini, compreso il Foscagno che collega Livigno al resto della Lombardia, sono transitabili con catene montate.