Meteo a Milano: le previsioni del 26 novembre

La situazione meteo in città

A Milano cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con qualche addensamento più compatto dal pomeriggio, ma nella notte sono previste precipitazioni, è previsto un millimetro di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 2500m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da Est-Sudest. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Lombardia

La Lombardia continua ad essere esposta ad un flusso di correnti umide dai quadranti occidentali che rinnova nuvolosità irregolare, a tratti anche compatta sui settori montuosi ed entro sera anche sulle pianure. Non sono comunque previste precipitazioni di rilievo. Banchi di nebbia in pianura al primo mattino. Clima non freddo.

La situazione meteo a Bergamo

A Bergamo nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 2550m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudest.

La situazione meteo a Brescia

A Brescia cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo variabilità dal pomeriggio, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 2550m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da Sudest.

La qualità dell’aria in Lombardia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è discreta, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 31,6 µg/m³.