Maltempo in Lombardia, il Ticino esonda a Pavia

La scorsa notte il Ticino è esondato nel rione del Borgo Basso, a Pavia, l'acqua è salita di alcuni centimetri invadendo via Milazzo, la strada che si affaccia sul fiume. Questa mattina gli operatori della Protezione Civile e gli addetti del Comune hanno aiutato i residenti della zona a uscire di casa. In piazzale Ghinaglia è attivo un presidio con la presenza dei vigili del fuoco, della protezione civile e del 118. (LIVE BLOG)

Il Po ha raggiunto la soglia di allarme rosso

Al Ponte della Becca il Po continua a salire, questa mattina alle 8 ha raggiunto i 5,85 metri sopra lo zero idrometrico. La soglia di allarme rosso, a più 5,50 metri, è stata raggiunta nel corso della notte. Il Po è già esondato in parte delle aree golenali. Le maggiori preoccupazioni sono vissute dagli abitanti della frazione Vaccarizza del comune di Linarolo (Pavia), la più vicina al fiume. Si attende il passaggio di una nuova ondata di piena, nella speranza che nelle ore successive il livello dei fiumi possa cominciare a scendere.

La situazione del Po nel Cremonese

Il Po è cresciuto al ritmo di dieci centimetri l'ora per tutta la notte, a Cremona ha già parzialmente invaso le società canottieri rivierasche e il parco delle colonie padane. Il fiume continua ad aumentare con il colmo di piena, originariamente previsto per questo pomeriggio, che ora si stima transiti dal Cremonese domani. In mattinata si riunirà il vertice in prefettura in cui si farà il punto della situazione. Le aree golenali e le strade di accesso alle golene sono già tutte sotto speciale sorveglianza, così come argini e ponti di tutto il territorio. La prospettiva è quella di un aumento nelle prossime ore che dovrebbe portare il livello del fiume oltre i quattro metri sopra lo zero idrometrico, di poco sotto la grande piena del 2010.

Crollato un muro di contenimento del Seveso

Un muro di contenimento del fiume Seveso è crollato, a causa delle piogge di questi giorni, questa mattina intorno alle 9, a Cusano Milanino (Milano). La struttura di contenimento costeggia un terreno privato adiacente a un centro di accoglienza per rifugiati, fortunatamente attualmente in disuso, dichiarata precauzionalmente inagibile dai vigili del fuoco di Sesto San Giovanni (Milano). Sono stati esclusi rischi per il vicino asilo comunale "Codazzi". È atteso l'intervento di personale dell'Aipo, l’Agenzia interregionale per il fiume Po, e dell'Ufficio tecnico del Comune per ulteriori accertamenti.

