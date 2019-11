Silvio Berlusconi è stato dimesso dalla clinica La Madonnina di Milano, dove era stato ricoverato dopo la caduta a Zagabria. Il presidente di Forza Italia sarebbe dovuto essere dimesso già questa mattina, ma si è poi trattenuto “per pranzare con il figlio Luigi”, come ha spiegato la senatrice Licia Ronzulli. La donna, che ha trascorso la mattinata con l'ex premier fino all'uscita dall'istituto di cura, riferisce che è andato via dalla struttura a bordo di un van, diretto ad Arcore per trascorrere una giornata di riposo e svago in famiglia e “per andare a seguire la partita del Monza”, in programma nel pomeriggio. La forzista ha infine affermato che Berlusconi "tornerà a lavorare in settimana", poiché i medici non gli hanno raccomandato riposo assoluto.

L'incidente a Zagabria

Berlusconi si trovava a Zagabria in occasione del convegno del Ppe, ed è rientrato venerdì a Milano "come da programma alla fine del Congresso". Quanto alla dinamica in cui è avvenuto l'incidente, lo staff fa sapere in una nota che "terminato il congresso del Ppe, il Presidente Berlusconi ha aspettato la proclamazione di Antonio Tajani a vicepresidente e poi, uscendo dall'arena di Zagabria, si è concesso ai selfie. Nella ressa ha sbattuto. Per questa ragione, una volta ritornato in Italia ieri pomeriggio alle sedici, i medici hanno disposto alcuni accertamenti, eseguiti all'ospedale San Raffaele di Milano, dai quali è emerso un ematoma intramuscolare". Infine è stato trasferito alla clinica La Madonnina per ulteriori controlli.

