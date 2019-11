Rissa in strada a Milano, cinque arrestati e due feriti

La polizia ieri sera ha arrestato cinque uomini, a Milano, per rissa aggravata e lesioni e una donna è stata denunciata per resistenza a pubblico ufficiale. Questo è successo intorno alle 23:30 quando dei passanti hanno avvertito gli agenti di una rissa in strada, in via Semplicita.

L'intervento della polizia

La polizia, intervenuta sul posto, ha avuto qualche difficoltà a riportare la calma a causa del livello alcolico dei protagonisti, tutti filippini, che sono in attesa di essere giudicati per direttissima. L'unica donna presente, anch'essa filippina, è stata denunciata, mentre altre due persone sono state portate al Fatebenefratelli per essere medicate.