Milano, 33enne picchia con sedia moglie e figlia: allontanato da casa

Allontanamento d'urgenza dalla casa familiare per un uomo di 33 anni, di origine ecuadoriana, dopo che ieri sera ha picchiato la moglie di 41 anni e la figlia 14enne con una sedia nella loro abitazione in via Pichi, a Milano. Il marito è stato fermato dalla polizia, intervenuta sul posto in seguito alla segnalazione di una lite familiare. Le vittime sono state medicate al San Carlo, dove hanno fatto denuncia per maltrattamenti.

L’intervento degli agenti

Al loro arrivo, gli agenti hanno notato che sia la madre che la figlia presentavano delle lesioni alla testa. Entrambe hanno raccontato che l’uomo le ha colpite con una sedia. Il 33enne, anche in presenza delle forze dell’ordine, ha continuato a minacciare la coniuge, anche lei ecuadoriana, e il pm ha disposto l'allontanamento d'urgenza dalla casa di famiglia.