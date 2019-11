Donna in stato confusionale trovata in una chiesa a Monza

Una donna in stato confusionale, forse affetta da Alzheimer, è stata trovata questa mattina all'interno della chiesa in via della Birona a Monza. La polizia di Stato ha accompagnato la donna all'ospedale San Gerardo di Monza e ha avviato le indagini per risalire alla sua identità. La polizia ha invitato chiunque ritenga di avere informazioni utili per identificarla a mettersi in contatto con il commissariato di polizia di Monza.