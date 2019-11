Meteo a Milano: le previsioni di oggi 22 novembre

La situazione meteo in città

A Milano cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in temporaneo assorbimento nel pomeriggio. nuove deboli piogge in serata, sono previsti 15mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 1700m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Est-Sudest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Sudest. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Lombardia

Subentrano correnti più instabili da Sudovest favorendo l'arrivo di deboli piogge sulla Lombardia, segnatamente su Alpi, Prealpi e settori centro-occidentali. Fenomeni generalmente deboli o al più moderati. Quota neve sulle Alpi intorno ai 1300-1600m di quota. Poche le variazioni termiche, scarsa escursione tra minime e massime.

La situazione meteo a Lodi

A Lodi cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in temporaneo assorbimento nel pomeriggio. nuove deboli piogge in serata, sono previsti 9mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di 8°C, lo zero termico si attesterà a 1800m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Est-Sudest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Sudest.

La situazione meteo a Pavia

A Pavia cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in temporaneo assorbimento nel pomeriggio. nuove deboli piogge in serata, sono previsti 15mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 10°C, la minima di 8°C, lo zero termico si attesterà a 1800m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Est-Sudest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Sudest.

La qualità dell’aria in Lombardia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 9,5 µg/m³.