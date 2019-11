Meteo a Milano: le previsioni del 21 novembre

La situazione meteo in città

A Milano cieli in prevalenza molto nuvolosi o coperti, salvo parziali aperture durante il pomeriggio, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 1900m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Lombardia

Condizioni di tempo uggioso in Lombardia, con cieli molto nuvolosi o coperti e possibilità di qualche debole pioggia limitatamente ai settori occidentali. Per lo più asciutto su quelli orientali. Clima comunque non freddo per il periodo, con temperature diurne superiori ai 10°C e minime notturne in genere sui 7-8°C.

La situazione meteo a Sondrio

A Sondrio cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in assorbimento nel corso della giornata, è previsto un millimetro di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 1950m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile.

La situazione meteo a Mantova

A Mantova cieli molto nuvolosi o coperti con parziali aperture durante la seconda parte della giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 6°C, lo zero termico si attesterà a 1900m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile.

La qualità dell’aria in Lombardia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 20,9 µg/m³.