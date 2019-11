Pavia, accoltella il padre dopo una lite: indagini in corso

Al culmine di una lite familiare un giovane ha accoltellato il padre, ferendolo in maniera non grave all’altezza di una spalla. L’episodio è successo quest’oggi in una villetta nel quartiere Vallone, alla periferia di Pavia. Il ferito, di 52 anni, è stato trasportato al Policlinico San Matteo: le sue condizioni non sembrano preoccupanti, ma potrebbe essere necessario un intervento chirurgico.

La posizione del figlio è al vaglio della polizia, intervenuta sul posto dopo l’alterco. Per il ragazzo potrebbe profilarsi un provvedimento di fermo. Le forze dell’ordine stanno valutando le ipotesi di reato a suo carico.