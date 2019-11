Pavia, ditta evadeva il fisco: sequestro da 400mila euro e due denunce

La guardia di finanza di Pavia ha scoperto una maxi evasione da parte di una società operante nel settore edilizio, attiva in tutta la Lombardia. I militari hanno dato esecuzione a un sequestro preventivo ai danni degli amministratori dell’azienda di beni e denaro contante per circa 400mila euro. Due persone sono state denunciate per omessa dichiarazione, occultamento e distruzione di scritture contabili oltre che per l'utilizzo indebito di crediti tributari.

L’operazione delle Fiamme Gialle

Come si legge in una nota della guardia di finanza, i militari “dopo aver analizzato l'esigua documentazione contabile rinvenuta, hanno effettuato il riesame dei conti della società e ricostruito tutti i rapporti commerciali tenuti dalla stessa. Approfondendo poi ogni singola operazione di compravendita e incrociando i dati in proprio possesso, le Fiamme Gialle hanno ricostruito l'intero ciclo aziendale. Inoltre, grazie agli accertamenti operati sui conti correnti della società e dei rappresentanti legali, si è accertato come tutte le operazioni commerciali, effettuate dal 2014 al 2018, siano avvenute 'in nero' ovvero nascondendo al fisco i redditi conseguiti". L’operazione ha consentito ai militari “di ricostruire un consistente giro d'affari, ottenuto anche attraverso l'utilizzo di indebite compensazioni di crediti tributari inesistenti compensando, per esempio, alcune imposte regionali ed i contributi Inps ed Inail utilizzando dei crediti del tutto inventati”.