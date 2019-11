Sono partiti i lavori per l'allestimento del grande albero di Natale che illuminerà piazza Duomo a Milano a partire dal 6 dicembre, data fissata per l'accensione. Quest'anno l'albero non sarà un abete, ma sarà in metallo. Lo sponsor che cura le decorazioni è la catena di supermercati Esselunga, colosso italiano della grande distribuzione. Il cantiere è in piena attività con i lavoratori che stanno allestendo la griglia di sostegno.

La griglia di sostegno dell'albero di Natale che illuminerà piazza Duomo (Agenzia Fotogramma)