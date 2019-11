Un incendio è scoppiato, ieri in tarda serata, all'interno di una palazzina Aler a Cairate, in provincia di Varese. Da quanto si è appreso, le fiamme sarebbero divampate al piano seminterrato e hanno sprigionato un denso fumo che ha costretto 17 residenti - negli otto appartamenti dello stabile - uscire appena lanciato l'allarme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno aiutato anziani e bambini a lasciare le proprie abitazioni. Non ci sono stati feriti. Sono in corso le indagini per accertare le cause del rogo.