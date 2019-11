Meteo a Milano: le previsioni del 19 novembre

La situazione meteo in città

A Milano cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio. Sono previsti 37mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 2000m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da Sudest. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Lombardia

Permangono condizioni di tempo perturbato sulla Lombardia, con piogge diffuse un po' ovunque, in prevalenza deboli o moderate. Nevicate che proseguono sulle Alpi, a quote leggermente in rialzo intorno ai 1200-1400m. Poche variazioni delle temperature.

La situazione meteo a Sondrio

A Sondrio cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio. Sono previsti 33mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 8°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 1800m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile.

La situazione meteo a Mantova

A Mantova cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera giornata, sono previsti 15mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 2050m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Est-Nordest.

La qualità dell’aria in Lombardia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 5,9 µg/m³.