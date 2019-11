Allontanato da giudice, torna dalla ex: arrestato a Lodi

A Lodi è stato applicato il "Codice Rosso" per un caso di maltrattamenti in famiglia già finito davanti al giudice in passato. In manette è finito un uomo di 39 anni per essere tornato - ubriaco - dalla ex moglie, nonostante il giudice avesse già disposto il divieto di avvicinamento. La ex compagna lo aveva già denunciato un mese fa per stalking.

La vicenda

L'uomo è riuscito a entrare nel condominio, poi arrivato sul pianerottolo dell'abitazione ha iniziato a urlare e a minacciare per diversi minuti, fino a quando la donna, seppur spaventata, ha aperto. Intanto i vicini di casa avevano chiamato la polizia, arrivata mentre l'uomo stava ancora dando in escandescenze.