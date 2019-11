Milano, dal 20 al 26 novembre in programma la Music Week

Da mercoledì 20 novembre, fino al 26, arriva in città la prima Milano Music Week. Il programma conta 200 artisti, 100 concerti, 57 dj-set, 16 talk, 112 panel per una rassegna che tocca 70 luoghi della città in una serie di appuntamenti a ingresso gratuito o a pagamento tra popstar, professionisti del settore e nomi di culto. Tanti i grandi nomi italiani che hanno scelto di partecipare all’iniziativa per presentare al pubblico i nuovi progetti o per esibirsi dal vivo: da J-Ax a Tiziano Ferro, da Piero Pelù a Niccolò Fabi, da Francesco Guccini e Mauro Pagani ad Arisa, da Levante a Gianna Nannini, da Ivano Fossati ad Antonella Ruggiero a tanti altri ancora.

Le parole del curatore

"Se alla Design Week la gente fa la coda per un comodino, noi speriamo di suscitare la stessa curiosità diffusa sulla musica: ogni giorno ci sarà qualcosa di bello da vedere" dice il curatore, Luca De Gennaro. A inaugurare la settimana sarà Niccolò Fabi il 20 novembre al Teatro Dal Verme. "Non si tratta di una rassegna tradizionale - commenta l'assessore alla cultura di Milano, Filippo Del Corno - ma una settimana per riconoscere la centralità della produzione musicale nello sviluppo sociale, culturale ed economico della città".