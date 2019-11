Incidente stradale nell'Oltrepò Pavese, tre feriti

Sono tre le persone rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto questa notte nel territorio del comune di Mezzanino Po, in Oltrepò Pavese. Nelle scontro tra due auto sono rimaste coinvolte una ragazza di 24 anni, una donna di 44 e un uomo di 61. Subito soccorsi dai medici del 118, sono stati trasportati in ambulanza al Policlinico San Matteo di Pavia.

In codice rosso

Da quanto si apprende, uno dei feriti è stato portato in codice rosso, gli altri due in codice giallo. Sul luogo dello scontro sono intervenuti anche i vigili del fuoco per rimuovere i mezzi coinvolti e i carabinieri che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica.