Milano, tentata rapina in negozio della Barona: due arresti

Due ragazzi sono stati arrestati dalla polizia a Milano per una tentata rapina ai danni di un negozio in zona Barona. I due, un uomo di 29 anni e una donna di 28, ieri pomeriggio sono entrati in un negozio di via Ettore Ponti per poi rubare prodotti (scatolette di cibo per gatti, deodoranti e trucchi) per circa 100 euro. Quando l’addetto alla sicurezza si è accorto di quanto stava succedendo, i due hanno reagito colpendolo con un pugno alla testa. Nonostante questo l’uomo è riuscito a trattenere il malvivente, che nello zaino aveva i documenti della complice. Lei stessa poco dopo ha accettato di presentarsi alla polizia. I de sono stati arrestati.

I precedenti

In manette sono finiti due degli antagonisti del Comitato autonomo abitanti Barona che lo scorso ottobre sono stati accusati dalla Digos di lesioni ed estorsioni nei confronti di due marocchini (un uomo di 43 anni e una donna incinta di 32), i quali avevano denunciato di essere stati aggrediti perché volevano uscire dal Comitato. Nei confronti del gruppo il gip aveva disposto l'obbligo di firma.