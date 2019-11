Milano, spacciavano insieme a nipotino di 2 anni: presi madre e figlio

Madre e figlio sono stati sorpresi dalla polizia mentre, in auto insieme al nipotino di due anni, spacciavano droga. E’ successo a Milano in zona Bande Nere, in via Caterina da Forlì. I due, madre di 60 anni e figlio di 28, sono stati trovati in possesso di 1,5 grammi di cocaina e arrestati. Le perquisizioni sono proseguite nelle abitazioni dei due, dove gli agenti hanno trovato altri 26,60 grammi di cocaina, 14,07 grammi di marijuana, 2,3 grammi di hashish, materiale per il confezionamento e 1.400 euro in contanti.