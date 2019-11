Milano, truffa e riciclaggio tramite Bitcoin: indagate tre persone

Al termine di un’operazione condotta dal nucleo centrale di polizia giudiziaria della polizia locale di Milano, tre persone risultano indagate per truffa, riciclaggio tramite Bitcoin e attività di investimento finanziario senza esserne abilitati. Gli agenti hanno anche eseguito un sequestro di beni e contanti per un valore complessivo di 300mila euro.

I dettagli dell’indagine saranno illustrati in una conferenza stampa alle 11 nella la sede del comando in via Beccaria 19, alla presenza del procuratore aggiunto, Eugenio Fusco, del pm titolare dell’inchiesta, Carlo Scalas, e del comandante della polizia locale, Marco Ciacci.