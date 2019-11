Meteo a Milano: le previsioni del 14 novembre

La situazione meteo in città

A Milano nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio, sono previsti 19mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 10°C, la minima di 3°C, lo zero termico si attesterà a 1500m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da Nord. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Lombardia

Una nuova vasta area depressionaria si organizza ad Ovest dell’Italia. Giornata inizialmente nuvolosa ma asciutta, ma la tendenza sarà per piogge in arrivo dal pomeriggio-sera un po' ovunque, specie ad Ovest e rilievi alpini e prealpini. Fenomeni intensi nella notte su venerdì. Quota neve in genere sui 900-1200m, in rialzo sulle Prealpi orientali dalla serata.

La situazione meteo a Sondrio

A Sondrio nubi sparse alternate a schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli molto nuvolosi con deboli piogge dalla serata, sono previsti 31mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 9°C, la minima di -1°C, lo zero termico si attesterà a 1600m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Nordest.

La situazione meteo a Mantova

A Mantova cieli in prevalenza poco nuvolosi, con nubi in aumento dal pomeriggio fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi con deboli piogge in serata, sono previsti 9mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 2°C, lo zero termico si attesterà a 1900m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est, al pomeriggio moderati e proverranno da Est.

La qualità dell’aria in Lombardia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 10,2 µg/m³.