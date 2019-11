La situazione meteo in città

A Milano cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, graduale attenuazione della nuvolosità in giornata fino a cieli sereni in serata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 1400m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord, al pomeriggio moderati e proverranno da Nordovest. (LE PREVISIONI IN ITALIA - LIVE MALTEMPO)

La situazione nel resto della Lombardia

Inizio di giornata con residue piogge sui settori orientali della Lombardia, ma tendenza ad esaurimento. Da ovest avanzeranno schiarite via via più ampie. Serata con cieli per lo più poco nuvolosi, aria fredda. Temperature diurne in rialzo specie ad ovest, complice il soleggiamento. Venti deboli ovunque.

La situazione meteo a Lodi

A Lodi cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, graduale attenuazione della nuvolosità in giornata fino a cieli sereni in serata, è previsto 1mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 3°C, lo zero termico si attesterà a 1500m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Nordovest.

La situazione meteo a Sondrio

A Sondrio cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in rapido assorbimento dal tardo pomeriggio, fino a cieli sereni o poco nuvolosi in serata, sono previsti 8mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 10°C, la minima di -1°C, lo zero termico si attesterà a 1600m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile.

La qualità dell’aria in Lombardia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è discreta, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 19,3 µg/m³.