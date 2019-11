Maltrattamenti sugli animali, sequestrate 30 mucche nel Cremonese

Circa 30 mucche sono state sequestrate dai carabinieri a seguito di una denuncia di maltrattamento presentata dalla Lav (Lega Anti Vivisezione). Gli animali si trovano in un allevamento a Robecco D'Oglio, in provincia di Cremona.

Gli animali maltrattati

"Da subito ai militari sono apparse carenti le condizioni igienico igienico-sanitarie della struttura - si legge in una nota dei carabinieri Forestali di Brescia - un ingente numero di bovini era malato e non sottoposto alle cure veterinarie, gli animali erano tenuti con gli arti immersi nei loro stessi escrementi, le vacche stabulavano stabilmente in box in promiscuità con carcasse di altri animali morti e già in avanzato stato di decomposizione, i locali adibiti alla conservazione delle cisterne del latte raccolto risultavano invasi da blatte. Le ipotesi di reato per i due titolari dell'allevamento sono maltrattamento (544 ter C.p.) e l'abbandono di animali”.