Commetteva furti e rapine a Lecco: arrestato 15enne

Un ragazzino di 15 anni è stato arrestato a Lecco con l'accusa di aver derubato un negozio e tentato di rapinare un giovane sul piazzale della stazione ferroviaria. Il minorenne di origini magrebine, ospite fino a due settimane fa di un centro di accoglienza di Milano e ricercato per scontare la pena di una condanna per furti nell'hinterland del capoluogo lombardo, è stato portato in questura per essere identificato dagli agenti della volante, poi è stato arrestato e accompagnato al Beccaria di Milano. È anche destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del tribunale per i minorenni di Milano per reati compiuti nella metropoli.