Anziano cade mentre va a funghi, soccorso nel Pavese

In Lomellina, in provincia di Pavia, un anziano di 81 anni è caduto mentre stava attraversando con il suo scooter una strada di campagna tra le frazioni Garbana e Morsella di Gambolò. La vicenda è accaduta ieri. Il pensionato, che stava andando a cercare funghi, ha lanciato l'allarme telefonando al 112, ma il suo telefonino non era dotato di geolocalizzatore. Sono state necessarie due ore di ricerca per trovarlo. Per rintracciare l'anziano sono stati mobilitati i carabinieri, la polizia locale e i vigili del fuoco. Il pensionato è stato poi ritrovato e trasportato in ospedale: nella caduta ha riportato la frattura del femore.