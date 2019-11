Sondrio, 59enne trovato senza vita in casa: morto diversi giorni fa

Un uomo di 59 anni, Paolo Pastori, è stato trovato senza vita nel proprio appartamento a Sondrio. Risulta essere morto alcuni giorni fa ma sarà l’autopsia, disposta dal magistrato di turno in procura, a stabilire esattamente la data del decesso. A dare l’allarme, ieri mattina, sono stati alcuni vicini di casa, preoccupati perché sentivano un forte odore provenire dall’appartamento e da giorni non vedevano il 59enne, che era originario di Magenta e da qualche anno si era trasferito in un alloggio di edilizia popolare nel capoluogo della Valtellina.

Le indagini

Secondo i primi accertamenti del medico legale, fatto intervenire dagli agenti della Squadra Volante dopo che i vigili del fuoco hanno forzato l’ingresso dell’appartamento, Pastori, quando è stato trovato, era morto da parecchi giorni, probabilmente per un malore. La procura ha comunque disposto accertamenti per appurare se si sia trattato di un decesso per cause naturali. L’autopsia sarà svolta dall’anatomopatologo Paolo Tricomi di Lecco.