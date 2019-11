È morta Elda Lanza, la prima presentatrice tv italiana

La scrittrice e giornalista Elda Lanza è morta questa mattina a Castelnuovo Scrivia (in provincia di Alessandria), dove risiedeva da anni dopo aver vissuto a lungo a Milano. La donna, stroncata da un grave male, aveva compiuto da poco 95 anni. Ad annunciare la sua morte è stato il cronista Mariano Sabatini: “Dopo una brevissima malattia, la prima presentatrice della tv (il termine fu coniato per lei), giornalista e scrittrice, si è spenta con accanto il figlio Max e il marito Vitaliano Damioli”.

Il ricordo di Mariano Sabatini

L’uomo commenta con nostalgia la scomparsa di Elda Lanza: “Questi ultimi dieci anni di intensa amicizia sono stati per me magnifici, impagabili, e sono orgoglioso di averla riportata in tv, visto che dopo averla tenuta a battesimo dalle trasmissioni sperimentali della Rai nel 1952 fino agli anni Settanta se l'erano quasi dimenticata. Era tornata prima su La7 con Benedetta Parodi, e poi dalla Balivo, per una serie di tutorial a ‘Detto Fatto’ su Rai 2. Sempre molto apprezzata e amata dal pubblico per l'ironia, la cultura, la simpatia. Stesso discorso per i romanzi con la Adriano Salani Editore: oltre 100mila copie vendute. Fino all'ultimo abbiamo parlato gioiosamente di lavoro, di progetti, di idee, e per fortuna è riuscita a portare a termine e a vedere pubblicato 'La farfalla pavone' per la Lisciani Libri e 'La Terza sorella" sempre per la Salani, entrambi da poco nelle librerie”.

Chi era Elda Lanza

Elda Lanza era conosciuta al grande pubblico come prima presentatrice della Rai e poi come "nuova signora del giallo italiano" grazie al successo di 'Niente lacrime per la signorina Olga', 'Il matto affogato', ‘Il venditore di cappelli’ e altri titoli pubblicati dalla casa editrice Adriano Salani Editore. Nata a Milano il 5 ottobre del 1924, la sua vita è stata intensa e segnata da tanti incontri con Jean Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Walter Chiari, Dario Fo, Giorgio Gaber ed Eugenio Montale. Femminista attiva e convinta, aveva studiato all’Università Cattolica di Milano e poi alla Sorbona di Parigi. Nel 1952 aveva iniziato a lavorare per l'allora tv pubblica, un ambiente che poi aveva a lungo frequentato spesso come opinionista in tema di galateo e buone maniere (suo il best seller 'Signori si diventa. Le nuove regole dello stile', edito da Mondadori) fino agli anni recenti. Nel 2012 fece il suo debutto come giallista. Qualche giorno fa, in un articolo per un sito web con cui collaborava, Elda Lanza aveva scritto: "Non ho una ricetta, posso soltanto dire come è successo a me. Sembrava una cosa qualsiasi. Non era una cosa qualsiasi: tumore al pancreas. Sicuramente faccio prima io ad andarmene che questo indesiderato a crescere e a farmi male. Una gara tra me e lui… vincerò io".