Mantova, 16enne deruba i genitori e scappa col fidanzato: rintracciata

Una ragazzina di 16 anni, insieme al fidanzato, ha rubato dalla cassaforte dei genitori oltre 4mila euro, gioielli e altri beni, tentando poi di fuggire in treno. La giovane è stata rintracciata dagli agenti di polizia di Mantova a Ventimiglia, a bordo di un convoglio diretto in Francia, paese in cui il fidanzato, tunisino e con precedenti penali, ha dei parenti. Con loro avevano ancora il denaro trafugato e altri soldi derivanti dalla vendita dei gioielli. La ragazza è stata affidata ai genitori mentre il giovane è stato denunciato per sottrazione di minori e furto.

La denuncia dei genitori

A denunciare la scomparsa della figlia sono stati gli stessi genitori, i quali si sono presentati alla polizia ferroviaria di Mantova e hanno raccontato della scomparsa della figlia e del denaro mancante. Hanno riferito anche di aver provato a contattare lei e il fidanzato sul cellulare senza ricevere risposte. Gli agenti hanno stabilito, grazie alla localizzazione del telefono, che i due si trovavano in un paese in provincia di Savona, diretti in Francia. Hanno avvertito i colleghi del dipartimento della polizia ferroviaria di Genova, i quali hanno fermato i due a bordo del treno.