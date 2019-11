Mostre a Milano: cosa fare nel weekend del 9-10 novembre

Una grande esposizione alla Fabbrica del Vapore porta i visitatori alla scoperta della colossale area archeologica, risalente a 2.200 anni fa e situata a Xi'an in Cina, dove è stato rinvenuto il celebre Esercito di terracotta. Sempre alla Fabbrica del Vapore sbarca il musical "La Fabbrica di Cioccolato", per grandi e piccoli. Infine, a Palazzo Morando, la mostra Milano anni 60 raccoglie testimonianze dell’epoca del boom economico.

Mostre ed eventi che inaugurano a Milano questa settimana

Milano anni 60 a Palazzo Morando

Inaugura a Palazzo Morando, il museo dedicato a Costume Moda e Immagine, la mostra "Milano anni 60. Storia di un decennio irripetibile": visitabile fino al 9 febbraio, l’esposizione raccoglie fotografie, manifesti, riviste, arredi e oggetti di design, testimonianze del fermento creativo che, negli anni del boom economico, caratterizzò il capoluogo lombardo. Orari: martedì, mercoledì, venerdì, sabato, domenica 10.00 - 20.00, giovedì 10.00 - 22.30.

L’esercito di terracotta alla Fabbrica del Vapore

Inaugura oggi alla Fabbrica del Vapore un’esposizione dedicata al celebre Esercito di terracotta cinese: trecento pezzi, tra soldati e oggetti, per "la più grande e completa ricostruzione", spiega il curatore Fabio Di Gioia, della colossale area archeologica che risale a 2.200 anni fa e si trova a Xi'an, nella parte orientale del Paese asiatico. Un percorso di 1.800 metri quadri, con 170 soldati, e sale espositive dove la fruizione è al centro, pensato soprattutto per le scuole. Orari: da mercoledì a lunedì 10.00 – 20.00, giovedì 10.00-23.00, martedì su prenotazione gruppi

Mostre ed eventi in corso a Milano a novembre 2019

Artemisia Gentileschi al Museo Diocesano Carlo Maria Martini

Il Museo Diocesano Carlo Maria Martini ospita fino al 26 gennaio L'adorazione dei Magi di Artemisia Gentileschi. Scelto come "Capolavoro per Milano 2019" ed esposto per la prima volta nel capoluogo lombardo, il dipinto di imponenti dimensioni (circa tre metri per due) fa parte di un ciclo decorativo realizzato per la cattedrale di Pozzuoli fra il 1636 e il 1637. Orari: martedì-domenica 10.00-18.00.

Canova e Thorvaldsen alle Gallerie d’Italia

Le Gallerie d’Italia ospitano fino al 15 marzo 2020 la mostra "Canova | Thorvaldsen. La nascita della scultura moderna", che propone un confronto tra i due maestri della scultura neoclassica e romantica. Esposte 160 opere dei maestri italiano e danese. I due artisti, entrambi a Roma, ingaggiarono una delle più note e produttive sfide confrontandosi sugli stessi temi e soggetti e regalando all'arte alcuni dei capolavori più noti. Orari: mar - dom 9:30-19:30, giov 9:30-22:30.

Vivian Maier allo spazio Forma

Allo spazio Forma Meravigli di Milano sbarca la mostra "Vivian Maier. A colori", che raccoglie una selezione di fotografie a colori, molte delle quali inedite, della ormai celeberrima "tata fotografa". I pezzi, in mostra fino al 19 gennaio 2020, raccontano la quotidianità di un’America tra gli anni Cinquanta e la metà dei Settanta. Orari: mer-dom 11.00 – 20.00

La collezione Thannhauser dal Guggenheim a Palazzo Reale

La mostra ‘Guggenheim. La collezione Thannhauser, da Van Gogh a Picasso’ raccoglie cinquanta tele dei grandi maestri impressionisti, post-impressionisti e delle avanguardie dei primi del Novecento provenienti dal Guggenheim Museum di New York. Esposte opere di Paul Cézanne, Pierre-Auguste Renoir, Edgar Degas,Paul Gauguin, Edouard Manet, Claude Monet, Vincent van Gogh e un nucleo importante di opere di Pablo Picasso. Fino all’1 marzo. Orari: Orari: lun 14:30 - 19:30, mar-mer-ven-dom: 09:30 - 19:30, gio: 09:30 - 22:30, sab: 09:30 - 22:30

Exister, festival della Bellezza - vari luoghi

Prosegue fino al 15 dicembre il festival Exister 19 - Beauty. Durante la kermesse gli spazi di DanceHaus Susanna Beltrami e il Teatro Fontana ospiteranno spettacoli, conferenze sulla creazione artistica e giornate di studi e formazione professionale. Nel prossimo weekend ospiti l’artista italo-giapponese Masako Matsushita, Leonardo Diana e il coreografo romano Enzo Cosimi, con ‘I love my sister’, il terzo capitolo della trilogia Ode alla Bellezza.

I love Lego alla Permanente

Prosegue al Museo della Permanente di Milano la mostra ‘I love Lego’, realizzata con oltre 1 milione dei celebri mattoncini colorati. All’interno del percorso espositivo, oltre ad alcune installazioni artistiche, le celebre ambientazioni, piccoli mondi in miniatura ricostruiti nei minimi particolari: intere città, scenari di fantasia tratti da storie di pirati e paesaggi medievali, fino agli splendori della Roma imperiale minuziosamente progettati da RomaBrick, uno dei LUG (Lego© User Group) più antichi d'Europa. Fino al 2 febbraio. Orari: tutti i giorni 9.30-19.30

Filippo de Pisis al Museo del Novecento

Il Museo del Novecento dedica a Filippo de Pisis un’ampia retrospettiva con oltre 90 dipinti dell’artista nato a Ferrara. La mostra, fino al primo marzo, si sviluppa lungo un percorso cronologico che va dagli esordi del 1916, vicini alla pittura metafisica di de Chirico, fino al periodo dei ricoveri nella clinica psichiatrica di Villa Fiorita all’inizio degli anni Cinquanta. Orari: lunedì 14.30-19.30, mar, mer, ven, dom 9.30-19.30, gio e sab 9.30-22.30

Nikola Tesla allo Spazio Ventura

Allo Spazio Ventura XV di Lambrate sbarca una mostra interattiva dedicata a Nikola Tesla, scienziato visionario morto in povertà le cui invenzioni e documentazione sono state riconosciute dall’Unesco nel 2003 come patrimonio universale ed eredità destinata all’umanità. Obiettivo della mostra, fino al 22 marzo, è raccontare l’esistenza tormentata di Tesla, ma anche far conoscere le macchine interattive ispirate ai suoi progetti, molti dei documenti e reperti che portano il suo nome. Orari: mar - ven 1 -19, sab e dom 9.30-20.30

Giorgio de Chirico a Palazzo Reale

A distanza di quasi cinquant’anni dalla personale del 1970, l’opera di Giorgio de Chirico torna a Palazzo Reale con una retrospettiva curata da Luca Massimo Barbero. Sono oltre cento le opere che si possono ammirare a Milano, fino al 19 gennaio, provenienti da importanti musei internazionali tra cui la Tate Modern di Londra, il Metropolitan Museum di New York, il Centre Pompidou e il Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris. Orari: lun 14:30 - 19:30, mar-mer-ven-dom: 09:30 - 19:30, gio: 09:30 - 22:30, sab: 09:30 - 22:30

"Il sarcofago di Spitzmaus e altri tesori" alla Fondazione Prada

La Fondazione Prada di Milano propone la mostra 'Il sarcofago di Spitzmaus e altri tesori', una Wunderkammer realizzata dal regista Wes Anderson (autore di I Tenenbaum e Grand Hotel Budapest) e dalla moglie, l'illustratrice Juman Malouf. Visitabile fino al 13 gennaio, la mostra prende il nome dal sarcofago egizio di uno Spitzmaus (un toporagno in tedesco). E’ stata organizzata in collaborazione con il Kunsthistorisches Museum di Vienna, e riunisce 538 opere d’arte e oggetti selezionati dal regista e dall’illustratrice e divisi per gruppi tematici. Orari: lunedì, mercoledì e giovedì 10 - 19, venerdì, sabato e domenica 10 - 21.

Leonardo Da Vinci al Castello Sforzesco

Le sale del Castello Sforzesco ospitano fino al 15 dicembre "Intorno a Leonardo. Opere grafiche dalle collezioni milanesi", una particolare mostra dedicata alla fortuna e alla diffusione di alcune invenzioni grafiche di Leonardo da Vinci. Esposte nove preziose e rare opere grafiche, realizzate tra la fine del '400 e la fine del '500, a partire dalla Testa di Leda. Orari: da martedì a domenica, ore 9-17.30.

Mostre da non perdere nel resto della Lombardia

Renato Guttuso ai Musei Civici di Villa Mirabello, Varese

Venticinque dipinti di Renato Guttuso, uno dei più interessanti artisti e intellettuali del Novecento italiano, vengono per la prima volta presentati nel capoluogo lombardo, in un percorso a temi che permette di valorizzare i dipinti e l'apparato fotografico, per la maggior parte inedito. La mostra, ai Musei Civici di Villa Mirabello, si potrà visitare fino al 6 gennaio 2020. Orari: martedì-domenica: 9.30-12.30 e 14-18

Eventi per bambini

Il musical “La Fabbrica di Cioccolato” sbarca da oggi alla Cattedrale di Fabbrica del Vapore, per la prima volta in veste teatrale. Il musical è basato sull’omonimo libro di Roald Dahl e sui film “Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato” del 1971 e del 2005. Previsti spettacoli pomeridiani e serali.