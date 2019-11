Un incendio è divampato ieri in via della Torre, nel quartiere Quarto Oggiaro a Milano, provocando l’evacuazione dallo stabile di una cinquantina di persone. Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, le fiamme sono partite dal locale rifiuti, al piano terra. Da lì una densa colonna di fumo ha invaso la tromba delle scale rendendo necessario far allontanare i condomini. Quattro di loro, fra cui due bambini, sono stati soccorsi dal 118 e trasportati in ospedale per una intossicazione da fumo, ma le loro condizioni non sono gravi. Ancora da chiarire le cause del rogo. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco che hanno spento le fiamme, anche la Protezione civile. Milano, incendio in un palazzo in via Morimondo. VIDEO