Meteo a Milano: le previsioni del 7 novembre

La situazione meteo in città

A Milano cieli grigi o nebbiosi al mattino. Peggioramento dal pomeriggio con deboli piogge , sono previsti 10mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 1800m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Nordest. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Lombardia

Prima parte di giornata stabile e con Sole prevalente, eccezion fatta per le basse pianure dove saranno possibili banchi di nebbia anche insistenti. Nel corso del pomeriggio-sera graduale aumento delle nubi, seguito dalle prime precipitazioni di debole intensità. Temperature con poche variazioni.

La situazione meteo a Varese

A Varese cieli in prevalenza poco nuvolosi, ma con nubi in progressivo aumento e deboli piogge dal pomeriggio, sono previsti 9mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 10°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 1650m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord.

La situazione meteo a Cremona

A Cremona nubi basse e banchi di nebbia in sollevamento diurno. Peggiora in serata con deboli piogge, sono previsti 12mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 6°C, lo zero termico si attesterà a 2150m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Est.

La qualità dell’aria in Lombardia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 19,2 µg/m³.