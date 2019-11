Milano, in possesso di 10 grammi di shaboo: arrestata una 56enne

A Milano una donna di 56 anni è stata arrestata dalla polizia perché trovata in possesso, in via Oldofredi, di 6,5 grammi di shaboo divisi in quattro bustine. Inoltre, durante la perquisizione dell'abitazione, gli agenti hanno trovato altri quattro grammi di shaboo, sempre divisi in quattro dosi, circa 200 euro in contanti, un bilancino di precisione e il materiale per il confezionamento delle dosi.