Stadio di San Siro, Sala: “Non accetto pressioni dalle squadre”

“Non accetto pressioni”, queste le parole pronunciate dal sindaco di Milano, Giuseppe Sala, in risposta al presidente del Milan, Paolo Scaroni, che ieri aveva parlato di urgenza nel progetto per il nuovo stadio (I PROGETTI - FOTO).

Le parole di Sala

"Cerco di essere chiaro come non lo sono mai stato - ha detto Sala a margine dell'inaugurazione dell'anno accademico al Politecnico di Milano - se le squadre vogliono fare lo stadio, facciamolo domani mattina. Nessuno vuole frenarlo - ha aggiunto il primo cittadino - ma se vogliono fare hotel, uffici e centri commerciali se ne discute e non accetto nessuna pressione. Visto che si farebbe anche su terreni nostri, il progetto deve essere compatibile con le necessità della città e del quartiere. Non continuiamo a ingannare la gente parlando di stadio - ha proseguito il sindaco - il tema qui è fare altro. Inutile quindi fare pressioni o mettere fretta, perché ci sono regole precise da rispettare. Da quando sono sindaco - ha concluso Sala - non abbiamo autorizzato altri centri commerciali perché cerchiamo un equilibrio diverso sugli spazi commerciali anche per tutelare i piccoli negozi".