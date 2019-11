Malviventi fanno esplodere Postamat: notte di paura nel Bergamasco

Nella notte, alcuni malviventi hanno fatto saltare con dell’esplosivo lo sportello automatico delle Poste di via Vespucci a Grassobbio, in provincia di Bergamo. Il boato, avvenuto intorno alle 2, ha svegliato i residenti della zona che, terrorizzati, hanno subito allertato le forze dell’ordine. Il colpo, però, non è andato a buon fine: i malviventi, infatti, non sono riusciti a portare via la refurtiva. Sul posto sono giunti i carabinieri, che ora stanno visionando le immagini delle telecamere posizionate nell'area. Oggi l’ufficio postale è rimasto chiuso a causa dei danni provocati dalla deflagrazione e per consentire ai militari di effettuare tutti i rilievi del caso.