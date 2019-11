Meteo a Milano: le previsioni di oggi 4 novembre

La situazione meteo in città

A Milano cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con nubi in lento ispessimento dal pomeriggio, ma nella notte sono previste precipitazioni, sono previsti due millimetri di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 2550m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da Nord-Nordovest. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Lombardia

Giornata interlocutoria in Lombardia, con tempo in prevalenza soleggiato. Tendenza a nuovo aumento delle nubi dalla serata, con primi piovaschi a partire dai rilievi, in seguito all'avvicinarsi di una nuova perturbazione atlantica. Aria frizzante all'alba, con locali foschie sulle pianure, clima diurno ancora abbastanza mite. Temperature fresche al mattino, in aumento nei massimi.

La situazione meteo a Como

A Como cieli in prevalenza poco nuvolosi, con nubi in progressivo aumento dal tardo pomeriggio fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi con deboli piogge in serata, sono previsti 2.8mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 2550m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudest.

La situazione meteo a Lodi

A Lodi cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con transito di velature al pomeriggio, ma nella notte sono previste precipitazioni, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 2700m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordest.

La qualità dell’aria in Lombardia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è discreta, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 20,4 µg/m³.