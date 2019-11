Il Consiglio comunale di Milano ha dedicato un minuto di applausi a Liliana Segre, senatrice a vita e testimone degli orrori dell'Olocausto. L'iniziativa è stata proposta del consigliere di Milano Progressista, Paolo Limonta, che ha ricordato nel suo intervento e in un post su Facebook "la sua immensa statura morale".

L'applauso

Tutti i consiglieri di maggioranza e opposizione si sono alzati per applaudire, oltre al pubblico presente in aula, tra cui un gruppo di studenti del liceo Tenca di Milano. "È un piccolo gesto nei confronti di una grande e meravigliosa donna che dovrebbe essere fatto in ogni sede istituzionale in Italia", ha spiegato Limonta durante il suo intervento, in cui ha ripercorso la storia della senatrice a vita.