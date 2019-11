Meteo a Milano: le previsioni del 3 novembre

La situazione meteo in città

A Milano cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio, sono previsti 32.2mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 2550m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudest. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Lombardia

Transito della perturbazione atlantica con associate piogge e rovesci diffusi in risalita da Sud, più intensi al mattino che tenderanno a concentrarsi sui settori centro-orientali, successivo miglioramento dal pomeriggio a partire dai settori occidentali. Sulle Alpi neve in genere oltre i 1800-2000m di quota. Temperature nella media, massime intorno ai 13-15°C in pianura.

La situazione meteo a Lodi

A Lodi cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio, sono previsti 34.4mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 2550m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Est-Sudest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudest.

La situazione meteo a Sondrio

A Sondrio cieli molto nuvolosi o coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi. in serata attenuazione dei fenomeni, sono previsti 44.1mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 2450m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Est.

La qualità dell’aria in Lombardia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è discreta, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 19,3 µg/m³.