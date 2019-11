Milano, insegue un’anziana fino a casa e le strappa la borsetta

È in fuga il rapinatore che ieri, intorno alle 18.30, ha rubato la borsetta a una donna di 78 anni nell’androne del palazzo in cui abita, in via Palmieri, a Milano. L’anziana ha raccontato che, dopo aver fatto la spesa, è stata inseguita fin dentro l’atrio della sua residenza da un uomo, da lei descritto come una persona di probabili origini centroafricane, che poi le ha strappato la borsa al cui interno erano custoditi un vecchio cellulare e i documenti. La vittima del furto non ha riportato alcuna lesione. La polizia ora è sulle tracce del ladro.