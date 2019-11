Milano, mezzo chilo di droga sequestrato in casa: coppia in arresto

Oggi pomeriggio, gli agenti della squadra mobile di Milano hanno arrestato una coppia all’interno di un appartamento in via Abbiati. Un’italiana di 50 anni e un marocchino di 33 anni sono finiti in manette e poi in carcere con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Nell’abitazione intestata alla donna sono stati ritrovati e sequestrati 550 grammi di droga: 300 di eroina e 250 di cocaina. I militari stavano monitorando da tempo gli spostamenti dei due, in particolare quelli dell’uomo.