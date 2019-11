Pavia, ex badante sequestra e rapina due anziani: arrestata

L’ex badante rumena 44enne di un’anziana coppia (lui 90 e lei 88 anni) ha sequestrato e rapinato i due coniugi nella loro abitazione a Pavia, privandoli di circa 10mila euro. I due pensionati, a fatto compiuto, hanno subito avvisato le Forze dell’ordine. Gli agenti della squadra volante della questura hanno arrestato la donna e l’hanno trasferita nel carcere dei Piccolini a Vigevano. La refurtiva è stata inoltre restituita ai legittimi proprietari.

La rapina e l’intervento degli agenti

Secondo la ricostruzione delle Forze dell’ordine, la 44enne si è introdotta all’interno dell’abitazione dei due anziani non appena sono rimasti soli. La rumena, avendo lavorato in quella casa fino a non molto tempo fa, era a conoscenza delle abitudini dei coniugi e sapeva perfettamente dove custodivano tutti i loro risparmi. L’ex badante ha così raggiunto il luogo dove poter prelevare gli averi della coppia. Il marito l’ha però colta sul fatto. Impaurito dalla situazione, le ha chiesto che cosa stesse facendo lì dentro. La 44enne ha spinto con violenza l’uomo nella stanza da letto dove già si trovava la moglie, invalida e in grado di muoversi solo grazie a un deambulatore. La malvivente ha chiuso entrambi a chiave nella camera, per poi arraffare il bottino e fuggire a piedi. La signora di 88 anni aveva però con sé il cellulare e ha chiamato il 112. Sono giunte così sul posto due volanti. Gli agenti hanno liberato gli anziani, che in lacrime e sotto shock hanno raccontato cos’era accaduto. I militari hanno rintracciato la ladra a pochi metri dall’abitazione. Interrogata, la 44enne ha confessato e ha riconsegnato i 10.330 euro sottratti ai suoi ex datori di lavoro, prima di essere arrestata con l’accusa di rapina e sequestro di persona.