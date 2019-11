Pavia, si finge conoscente e ruba 130 euro a un 93enne: arrestato

Gli agenti della squadra mobile di Pavia hanno arrestato un 44enne di Napoli che aveva appena rubato 130 euro a un 93enne fingendosi il figlio di un suo vecchio collega di lavoro e, alla guida di un’auto, stava cercando di individuare altre potenziali vittime delle sue truffe.

Il furto e l’arresto

Il malvivente è riuscito a far salire in macchina il 93enne e lo ha accompagnato nella sua abitazione situata nel quartiere Borgo Ticino, a Pavia. Una volta entrato, ha detto all'anziano di essere il figlio di un suo ex collega di lavoro e, raccontando di essere in un momento di difficoltà economica, si è fatto consegnare il denaro. Una volta uscito, è salito a bordo della sua auto e ha cercato di avvicinare altri pensionati per truffarli con l'identico stratagemma ma è stato bloccato dalla polizia. L'arresto è stato poi convalidato dal Gip di Pavia, con l'obbligo di soggiorno a Napoli.