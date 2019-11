Sondrio, ad Halloween beve troppo: 16enne quasi in coma etilico

In mezzo a una strada di Piateda, in provincia di Sondrio, una ragazza di 16 anni è stata soccorsa nel cuore della notte ed è stata trasportata in ospedale in codice rosso perché alla soglia del coma etilico. La 16enne si è sentita male durante una festa di Halloween. A dare l'allarme, attorno all'una, alcuni coetanei della ragazza. I medici l'hanno sottoposta alle necessarie cure e ora i carabinieri indagano con la polizia per capire dove si sia procurata gli alcolici.