Rissa in strada a Milano, due feriti a coltellate

Rissa in strada a Milano. Due uomini di 29 e 36 anni, di origini irachene, sono stati trasportati in ospedale in condizioni serie per le numerose coltellate ricevute durante un litigio. Il più grave è il 36enne, accompagnato all'ospedale di San Donato Milanese con quattro ferite alla schiena e al torace. L'uomo è stato soccorso alle 20:44 in via Vitruvio 18, in zona stazione Centrale. Pochi minuti prima il 118 era intervenuto in via Tadino 27 per soccorrere il connazionale di 29 anni, raggiunto da fendenti alla spalla, al torace e alla schiena.

Le indagini

I carabinieri sono a lavoro per ricostruire la dinamica. In una tasca del più giovane è stato trovato un coltello con una lama corta e sporco di sangue. Al momento sembra che i due siano stati coinvolti in una rissa con altre persone, ma sono ancora da accertare le responsabilità.